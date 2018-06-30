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    В Египте перевернулся автобус

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Три местных жителя погибли и еще 23 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальное информагентство МЕНА.

    По информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, и машина перевернулась на скоростной автотрассе Бени-Суэйф — Заафарана.

    Полиции пришлось перекрыть автотрассу, чтобы вывезти пострадавших и убрать автобус, перегородивший дорогу.

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