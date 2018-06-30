В Египте перевернулся автобус

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Три местных жителя погибли и еще 23 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Красное море в Египте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальное информагентство МЕНА.

По информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, и машина перевернулась на скоростной автотрассе Бени-Суэйф — Заафарана.

Полиции пришлось перекрыть автотрассу, чтобы вывезти пострадавших и убрать автобус, перегородивший дорогу.