Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Египте открыта крупнейшая на Ближнем Востоке и Африке военная база.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, присутствовавший на церемонии президент страны Абдулфаттах ас-Сиси поднял флаг, а затем принял парад выпускников военных вузов различных специальностей.

База названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. Как сообщило министерство обороны Египта, она предназначена для усиления охраны территории к западу от второго по величине города страны - Александрии.

В зоне ответственности этой базы будет располагаться первая в Египте АЭС в местечке Эд-Дабба, строительство которой, как ожидается, будет осуществляться в сотрудничестве с Россией. Здесь также располагаются крупные нефтяные месторождения, морской порт.