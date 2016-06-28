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    В Египте назвали условия нормализации отношений с Турцией

    Каир в качестве отправной точки к процессу требует признать легитимность отстранения от власти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Каир готов к началу нормализации отношений с Анкарой, однако в качестве отправной точки к этому процессу потребовал признать легитимность отстранения от власти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД АРЕ.

    Согласно тексту заявления внешнеполитического ведомства арабской республики, официальный представитель МИД приветствовал усилия Турции, направленные на улучшение отношений с Египтом.

    "Однако должно быть ясным, что необходимо признание легитимности воли египетского народа, олицетворенного 30 июня (массовых акций протеста в июне 2013 года, приведших к отставке Мурси - ред.) и последовавшего за этим становления государственных органов власти, взявших на себя руководство страны. Признание этого станет отправной точкой для развития отношений Турции и Египта", - отмечается в заявлении МИД.

    Напомним, премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в понедельник о намерении нормализовать отношения со всеми соседними странами по Средиземному и Черному морям, в том числе с Египтом.

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