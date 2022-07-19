В Дубае будут созданы 40 тыс. рабочих мест с помощью метавселенной

Власти Дубая выступили с планом по созданию метавселенной, который предполагает создание свыше 40 тыс. виртуальных рабочих мест и прибавку примерно 4 млрд долларов к городскому ВВП за пять лет.

Власти Дубая выступили с планом по созданию метавселенной, который предполагает создание свыше 40 тыс. виртуальных рабочих мест и прибавку примерно 4 млрд долларов к городскому ВВП за пять лет.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом написал в Twitter наследный принц шейх Хамдан бен Мухаммеда бен Рашид аль-Мактум.

Согласно плану, правительство города собирается увеличить количество блокчейн-компаний в пять раз за пять лет. Также город хочет попасть в десятку мировых экономик, развивающих метавселенную. В настоящий момент в Дубае работают свыше 1 тыс. компаний в сфере блокчейн и метавселенной, приносящих свыше 500 млн долларов в экономику. Правительство также поставило своей целью создать глобальные стандарты для построения безопасной и надежной платформы для пользователей, создать инфраструктуру и правила для ускорения введения новых технологий.