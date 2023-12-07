В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

Массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса в Краснодарском крае привело к гибели пяти человек.

Массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса в Краснодарском крае привело к гибели пяти человек.

Как передает Report об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В 21:30 по бакинскому времени на 52-м км трассы Краснодар - Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса. По предварительным данным, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом "Мерседес". Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы", - говорится в сообщении.