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В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек Массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса в Краснодарском крае привело к гибели пяти человек.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 00:09

Массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса в Краснодарском крае привело к гибели пяти человек.

Как передает Report об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В 21:30 по бакинскому времени на 52-м км трассы Краснодар - Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса. По предварительным данным, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом "Мерседес". Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы", - говорится в сообщении.

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