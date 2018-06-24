В ДТП в Индии погибли 15 человек

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Трактор с прицепом, перевозивший более 20 человек, съехал в канал в штате Телангана на юго-востоке Индии, 14 женщин и ребенок погибли, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел примерно в 70 километрах от Хайдарабада, столицы штата. По предварительным данным, водитель потерял управление, когда пытался избежать столкновения с другим транспортным средством.

"Среди погибших 14 женщин и ребенок. По меньшей мере еще семь человек получили ранения в результате происшествия, их доставили в ближайшую больницу", — сообщил представитель полиции С. Рамеш.