В ДР Конго боевики убили семь человек

По меньшей мере шесть мирных жителей и еще один военнослужащий убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

По меньшей мере шесть мирных жителей и еще один военнослужащий убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на главу общины района Мвами Паскаля Самбили.

По его словам, вооруженная группа атаковала вечером в провинции Северное Киву деревни Касанго и Буйсега, погибли шесть местных жителей. В район срочно прибыло подразделение конголезской армии, которое сразу же вступило в бой с боевиками. В результате три террориста из АДС были уничтожены и один военнослужащий погиб.

В провинции Северное Киву с мая 2021 года действует так называемое осадное положение, которое ввел президент ДРК Феликс Чисекеди. Решением главы государства гражданская администрация заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури. В оба региона переброшены дополнительные воинские силы.