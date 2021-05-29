О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ДР Конго началось извержение вулкана Мурара

В ДР Конго началось извержение вулкана Мурара Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК).
Другие страны
29 мая 2021 г. 15:20
В ДР Конго началось извержение вулкана Мурара

Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК). Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

Вулкан расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек.

"Сегодня происходит извержение вулкана Мурара, расположенного в безлюдном месте в парке Вирунга. Мы очень внимательно следим за тем, как будут развиваться события", - заявил официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя.

В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
29 мая 2021 г. 14:44
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
29 мая 2021 г. 13:04
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
ФотоВ Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
29 мая 2021 г. 12:03
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 10:33
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 00:47
Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
ВидеоПодготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 20:29
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
28 мая 2021 г. 11:26
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
28 мая 2021 г. 00:00
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi