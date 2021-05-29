В ДР Конго началось извержение вулкана Мурара

Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК).

Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК). Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

Вулкан расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек.

"Сегодня происходит извержение вулкана Мурара, расположенного в безлюдном месте в парке Вирунга. Мы очень внимательно следим за тем, как будут развиваться события", - заявил официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя.

В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.