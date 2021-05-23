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В ДР Конго при извержении вулкана погибли 13 человек

В ДР Конго при извержении вулкана погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли в последние сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за извержения вулкана Ньирагонго, вблизи которого расположен крупный город Гома.
Другие страны
23 мая 2021 г. 22:44
В ДР Конго при извержении вулкана погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в последние сутки на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за извержения вулкана Ньирагонго, вблизи которого расположен крупный город Гома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье конголезский новостной портал Politico, ссылаясь на официальное заявление властей провинции Северное Киву.

Девять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации жителей районов, которым угрожали потоки вулканической лавы. Еще четверо погибших - заключенные, попытавшиеся во время извержения вулкана бежать из центральной тюрьмы Гомы. Ранее в воскресенье военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима объявил о пяти погибших во время ДТП.

Губернатор также сообщил, что в городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключенных из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье в городе были слышны выстрелы, передал, в свою очередь, конголезский новостной портал Actualite.

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