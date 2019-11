В Дели из-за загрязнения воздуха закрыли все школы до 5 ноября - ВИДЕО

Власти индийского Дели объявили о закрытии всех школ до 5 ноября из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Глава администрации города Арвинд Кеджривал констатировал, что столица Индии уже напоминает "газовую камеру". В школах Дели раздадут около 5 млн. масок.

А.Кеджривал призвал молодежь Дели следить за тем, чтобы в городе прекратили сжигать мусор. Если увещевания не сработают, он рекомендовал звонить в специальную службу и сообщать о происходящем.

Главная причина резкого ухудшения и без того плохой ситуации с чистотой воздуха в Индии - это поджигание полей в конце сезона. Тысячи индийских фермеров из соседних штатов Харьяна и Пенджаб в ноябре поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

Загрязнение воздуха усугубляет национальный праздник Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.

