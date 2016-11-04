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    В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

    Угрозы цунами нет

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в Чили. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

    Первоначально Европейско-средиземноморский сейсмологический центр определил магнитуду как 6,1 баллов, однако оценка была пересмотрена в сторону увеличения.

    Угрозы цунами нет, объявили Военно-морские силы Чили, ведущие наблюдение за прилегающей к побережью страны акваторией Тихого океана.

    Эпицентр находился в 148 километрах от столицы страны Сантьяго.

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