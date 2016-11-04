В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в Чили.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
Первоначально Европейско-средиземноморский сейсмологический центр определил магнитуду как 6,1 баллов, однако оценка была пересмотрена в сторону увеличения.
Угрозы цунами нет, объявили Военно-морские силы Чили, ведущие наблюдение за прилегающей к побережью страны акваторией Тихого океана.
Эпицентр находился в 148 километрах от столицы страны Сантьяго.
News DepartmentАвтор новости
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