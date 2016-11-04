В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в Чили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

Первоначально Европейско-средиземноморский сейсмологический центр определил магнитуду как 6,1 баллов, однако оценка была пересмотрена в сторону увеличения.

Угрозы цунами нет, объявили Военно-морские силы Чили, ведущие наблюдение за прилегающей к побережью страны акваторией Тихого океана.

Эпицентр находился в 148 километрах от столицы страны Сантьяго.