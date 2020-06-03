В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса - ФОТО

В Черногории объявлено об окончании эпидемии COVID-19. Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении в Twitter кабмина.

В стране будут отменены некоторые ограничительные меры, однако из-за продолжающейся пандемии сохранится часть ограничений по предотвращению завоза инфекции из-за границы.

В Черногории выявили 324 случая коронавирусной инфекции, девять заболевших скончались.

В конце марта власти Черногории ввели запрет на международное и внутреннее пассажирское сообщение в связи с распространением COVID-19.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.