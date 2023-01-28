В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента страны, те из 8,25 млн избирателей, которые не успели проголосовать в пятницу, могут сделать это в субботу до 14.00.

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента страны, те из 8,25 млн избирателей, которые не успели проголосовать в пятницу, могут сделать это в субботу до 14.00.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское ТВ.

Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, а экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который проходит 27-28 января.

Чтобы победить на выборах, одному из претендентов во втором туре достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Предварительные итоги голосования будут подведены вечером в субботу, а утром в воскресенье ЦИК назовет официальные результаты. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.