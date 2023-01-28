О нас

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента страны, те из 8,25 млн избирателей, которые не успели проголосовать в пятницу, могут сделать это в субботу до 14.00.
Другие страны
28 января 2023 г. 11:38
В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента

В Чехии возобновилось голосование во втором туре выборов президента страны, те из 8,25 млн избирателей, которые не успели проголосовать в пятницу, могут сделать это в субботу до 14.00.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское ТВ.

Первый тур выборов президента Чехии состоялся 13-14 января, явка составила 68,24%. Генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел получил 35,4% и занял первое место, а экс-премьер и долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш стал вторым с 34,99%. Они вышли во второй тур, который проходит 27-28 января.

Чтобы победить на выборах, одному из претендентов во втором туре достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Предварительные итоги голосования будут подведены вечером в субботу, а утром в воскресенье ЦИК назовет официальные результаты. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Voting resumes in Czech Republic in second round of presidential elections

Самое читаемое

Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Парламент Болгарии вновь будет распущен
Парламент Болгарии вновь будет распущен
21 января 2023 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi