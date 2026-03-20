В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с Израилем

В Чехии произошел пожар на предприятии, связанном с израильским оборонным концерном Elbit Systems.

В результате инцидента, произошедшего ранним утром, были уничтожены несколько зданий на территории объекта, который функционировал как совместное предприятие с чешской компанией.

Полиция начала расследование и рассматривает версию возможной террористической причастности.

Ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. В опубликованном в Telegram заявлении она утверждает, что объект является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля.

Компания Elbit Systems является одним из основных поставщиков наземных и авиационных вооружений, используемых израильской армией, в том числе в военных операциях в Газе и Иране.