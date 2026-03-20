    В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с Израилем

    Другие страны
    • 20 марта, 2026
    • 16:59
    В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с Израилем

    В Чехии произошел пожар на предприятии, связанном с израильским оборонным концерном Elbit Systems.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    В результате инцидента, произошедшего ранним утром, были уничтожены несколько зданий на территории объекта, который функционировал как совместное предприятие с чешской компанией.

    Полиция начала расследование и рассматривает версию возможной террористической причастности.

    Ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. В опубликованном в Telegram заявлении она утверждает, что объект является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля.

    Компания Elbit Systems является одним из основных поставщиков наземных и авиационных вооружений, используемых израильской армией, в том числе в военных операциях в Газе и Иране.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Израильская оружейная компания Пожар на оружейном заводе The Earthquake Faction Elbit Systems
    Çexiyada İsraillə əlaqəli müdafiə sənayesi müəssisəsində yanğın baş verib
    Последние новости

    17:21

    В России упал легкомоторный самолет, есть жертвы

    Другие страны
    17:14

    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Исмаила Ахмади

    Другие страны
    17:12

    Вучич в ближайший месяц совершит визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:08

    Сербия снизит акцизы на топливо на 40% из-за роста цен на газ

    Энергетика
    17:07

    В Казахстане женщина держала дома питона весом около 30 кг

    В регионе
    17:01

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Новруз

    Внутренняя политика
    16:59

    В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с Израилем

    Другие страны
    16:42

    Вучич: Соглашение с Азербайджаном по газовой электростанции ожидается в течение месяца

    Энергетика
    16:36

    В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

    ИКТ
    Лента новостей