В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с Израилем
- 20 марта, 2026
- 16:59
В Чехии произошел пожар на предприятии, связанном с израильским оборонным концерном Elbit Systems.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
В результате инцидента, произошедшего ранним утром, были уничтожены несколько зданий на территории объекта, который функционировал как совместное предприятие с чешской компанией.
Полиция начала расследование и рассматривает версию возможной террористической причастности.
Ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. В опубликованном в Telegram заявлении она утверждает, что объект является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля.
Компания Elbit Systems является одним из основных поставщиков наземных и авиационных вооружений, используемых израильской армией, в том числе в военных операциях в Газе и Иране.