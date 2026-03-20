    Çexiyada İsraillə əlaqəli müdafiə sənayesi müəssisəsində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    Çexiyada İsrailin müdafiə konserni "Elbit Systems" ilə əlaqəli müəssisədə yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində Çexiya şirkəti ilə birgə müəssisə kimi fəaliyyət göstərən obyektin ərazisində bir neçə bina məhv olub.

    Bildirilib ki, polis mümkün terror əlaqəsi versiyasını araşdırır.

    Özünü "The Earthquake Faction" adlandıran qrup məsuliyyəti üzərinə götürüb. Teleqramda dərc etdiyi bəyanatda qrup iddia edir ki, obyekt İsrailin ən böyük silah istehsalçılarından birinin Avropa əməliyyatları üçün önəm daşıyır.

    "Elbit Systems" şirkəti İsrail ordusunun, o cümlədən Qəzza və İrandakı hərbi əməliyyatlarda istifadə etdiyi quru qoşunları və hava silahlarının əsas təchizatçılarından biridir.

    В Чехии произошел пожар на оборонном предприятии, связанном с Израилем

    Son xəbərlər

    17:22

    Çexiyada İsraillə əlaqəli müdafiə sənayesi müəssisəsində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    17:20

    Ötən gün 51 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

    Hadisə
    17:19

    İsrail ordusu İsmayıl Əhmədinin öldürüldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:17

    Azərbaycan Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    17:03

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

    Digər
    17:01

    Aleksandar Vuçiç yaxın bir ay ərzində Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:58

    Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsümdə ikinci dəfə "Kəpəz"ə uduzub

    Futbol
    16:38

    Serbiya enerji daşıyıcıları üçün aksiz vergisini daha 40 % azaldacaq

    Energetika
    16:37

    Makron: Fransa Aralıq dənizində Rusiyanın "Deyna" gəmisini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti