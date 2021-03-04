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В Чехии ребенок умер от COVID-19

В Чехии ребенок умер от COVID-19 Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса, это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший в стране за время пандемии.
Другие страны
4 марта 2021 г. 19:22
В Чехии ребенок умер от COVID-19

Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг минздрав.

"В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", - говорится в сообщении.

В конце 2020 года сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом, однако позднее эти данные были удалены из статистик минздрава.

В целом за период пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 – в возрасте до 30 лет. Старейшей жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умирающих от коронавируса составляет 78 лет.

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