​В центре Барселоны началась акция протеста

Тысячи человек собрались вечером в воскресенье недалеко от центра Барселоны на очередную акцию протеста, волна которых в последние дни захлестнула Каталонию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Люди продираются сквозь толпу, неся в руках наполненные мусором пластиковые пакеты, чтобы затем перебросить их за заграждение.

В настоящее время акция проходит в относительно спокойной атмосфере, толпа выкрикивает призывы освободить политических заключённых. Появление в небе над местом акции полицейского вертолета вызывает всплеск оскорбительных выкриков и непристойных жестов со стороны стоящих на земле.