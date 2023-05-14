В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 33 человека

Не менее 33 человек погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате нападения террористов.

Не менее 33 человек погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате нападения террористов.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на губернатора региона Букль-дю-Мухун Бабо Пьера Бассингу.

Отмечается, что атака была совершена в деревню Юлу в департаменте Чериба (регион Букль-дю-Мухун).

Буркина-Фасо с 2015 года превратилась в эпицентр террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которое является структурой группировки "Исламское государство", и "Ансар уль-Ислам". По данным неправительственных организаций, за последние годы от рук террористов в Буркина-Фасо погибли более 10 тыс. человек.