В Буркина-Фасо боевики убили 40 мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало привлечь к ответственности боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), убивших 40 мирных жителей и ранивших более 42 в городе Джибо в Буркина-Фасо.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало привлечь к ответственности боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), убивших 40 мирных жителей и ранивших более 42 в городе Джибо в Буркина-Фасо.

Как передает Report , об этом заявил в Женеве официальный представитель УВКПЧ Сейф Маганго, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих участия в боевых действиях, представляют собой военное преступление.

"Мы потрясены убийством десятков гражданских лиц вооруженными элементами JNIM на севере Буркина-Фасо 26 ноября", - отметил Маганго. "Нападения на гражданское население непростительны и должны быть прекращены, а виновные должны быть привлечены к ответственности после тщательного, беспристрастного и независимого расследования, проведенного властями", - подчеркнул он.

Официальный представитель напомнил, что большая группа боевиков JNIM атаковала "военную базу, дома и лагеря внутренне перемещенных лиц в городе Джибо в области Сахель, убив по меньшей мере 40 мирных жителей и ранив более 42". Боевики "подожгли три лагеря для внутренне перемещенных лиц и 20 магазинов".

"Мы призываем все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, - сказал Маганго. - Умышленное нападение на гражданских лиц или лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, представляет собой военное преступление".