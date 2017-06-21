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    В Брюсселе скончался мужчина, устроивший теракт на вокзале

    Прокуратура не располагала данными о состоянии мужчины на протяжении трех часов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что мужчина с поясом смертника, который был нейтрализован на центральном вокзале Брюсселя скончался.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Soir.

    Отмечается, что прокуратура не располагала данными о состоянии мужчины на протяжении трех часов.

    Бельгийская полиция нейтрализовала человека в поясе смертника на центральном вокзале Брюсселя. Представители правоохранительных органов заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем. В Национальной железнодорожной компании Бельгии заявили о прекращении движения поездов на месте происшествия.

    В связи с инцидентом вокруг вокзала установлен периметр безопасности.

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