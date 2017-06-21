В Брюсселе скончался мужчина, устроивший теракт на вокзале

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что мужчина с поясом смертника, который был нейтрализован на центральном вокзале Брюсселя скончался.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Soir.

Отмечается, что прокуратура не располагала данными о состоянии мужчины на протяжении трех часов.

Бельгийская полиция нейтрализовала человека в поясе смертника на центральном вокзале Брюсселя. Представители правоохранительных органов заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем. В Национальной железнодорожной компании Бельгии заявили о прекращении движения поездов на месте происшествия.

В связи с инцидентом вокруг вокзала установлен периметр безопасности.