В Брюсселе экстренно сел авиалайнер

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Лайнер авиакомпании Brussels Airlines произвел в субботу экстренную посадку в международном аэропорту Брюсселя после того, как один из пилотов почувствовал сильное недомогание.

Как передает Report, об этом сообщила представитель администрации терминала Флоранс Мюл.

По ее словам, командир лайнера, летевшего из столицы Бельгии на греческий остров Родос, принял решение развернуть воздушное судно и совершить экстренную посадку в аэропорту вылета.

При приземлении самолета никто не пострадал.