В Британии водитель грузовика признался в убийстве 39 мигрантов - ФОТО

Водитель грузовика Морис Робинсон, в прицепе которого в октябре прошлого года в английском графстве Эссекс были найдены тела 39 вьетнамских мигрантов, признал свою вину в совершении непредумышленного убийства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом обвиняемый заявил во время судебных слушаний.

Рассмотрение дела велось центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли по видеосвязи из-за карантина, объявленного по причине вспышки коронавируса.

Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Ранее 25-летний водитель грузовика, отвергал обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек.