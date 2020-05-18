В Британии скончались более 34,6 тыс. человек с коронавирусом

В Великобритании за последние 24 часа умерли 170 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Общее число скончавшихся в стране достигло 34 636.

Также сообщается, что за сутки выявлено 3 142 новых случая инфицирования COVID-19, всего выявлено - 243 303.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.