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В Британии нашли следы кокаина в министерских туалетах

В Британии нашли следы кокаина в министерских туалетах Спикер британской Палаты общин пообещал инициировать расследование в связи с «растущими доказательствами» употребления кокаина и других запрещенных веществ в парламенте.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 17:42
В Британии нашли следы кокаина в министерских туалетах

Спикер британской Палаты общин пообещал инициировать расследование в связи с «растущими доказательствами» употребления кокаина и других запрещенных веществ в парламенте.

Как передает Report, об этом пишет газета Times.

Сэр Линдси Хойл уточнил, что, по его сведениям, следы кокаина были обнаружены в ряде мест, куда могли попасть только люди с парламентскими пропусками. В частности, следы наркотического вещества были обнаружены в туалетах рядом с личными кабинетами премьер-министра Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател.

Депутат от консерваторов Чарльз Уокер, который возглавляет административный комитет, заявил, что уже на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться Палатой общин. Уокер предложил увеличить число собак-ищеек в парламенте - чтобы они могли быть размещены по всему помещению парламента в рамках инициативы по борьбе с наркотиками.

"Палата общин имеет долгую историю использования служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ", - напомнил Уокер.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada nazirlərin tualetində kokain aşkarlanıb

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