В Британии будут проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие

Полиция Великобритании будет проверять аккаунты претендентов на получение лицензии на оружие в социальных сетях.

Полиция Великобритании будет проверять аккаунты претендентов на получение лицензии на оружие в социальных сетях.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве внутренних дел.

Соответствующая инициатива была выдвинута после инцидента с массовым расстрелом в Плимуте, когда 22-летний Джейк Дейвисон открыл стрельбу и убил пять человек, после чего покончил с собой. В своем аккаунте преступник публиковал оскорбительные комментарии, направленные в адрес женщин, матерей-одиночек, а также делился рассуждениями о массовой стрельбе.

Дополнительно указывается, что в перспективе британские власти опубликуют нормативное руководство, регулирующее обработку заявки на оружие.

О массовом расстреле, который устроил Джейк Дейвисон, стало известно 13 августа. Уточнялось, что молодой человек был расстроен тем, что он не мог похудеть и найти девушку. Лицензия Дейвисона была отозвана еще в декабре 2020 года после обвинений молодого человека в нападениях, однако впоследствии разрешение вернули.