О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии будут проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие

В Британии будут проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие Полиция Великобритании будет проверять аккаунты претендентов на получение лицензии на оружие в социальных сетях.
Другие страны
16 августа 2021 г. 07:20
В Британии будут проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие

Полиция Великобритании будет проверять аккаунты претендентов на получение лицензии на оружие в социальных сетях.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве внутренних дел.

Соответствующая инициатива была выдвинута после инцидента с массовым расстрелом в Плимуте, когда 22-летний Джейк Дейвисон открыл стрельбу и убил пять человек, после чего покончил с собой. В своем аккаунте преступник публиковал оскорбительные комментарии, направленные в адрес женщин, матерей-одиночек, а также делился рассуждениями о массовой стрельбе.

Дополнительно указывается, что в перспективе британские власти опубликуют нормативное руководство, регулирующее обработку заявки на оружие.

О массовом расстреле, который устроил Джейк Дейвисон, стало известно 13 августа. Уточнялось, что молодой человек был расстроен тем, что он не мог похудеть и найти девушку. Лицензия Дейвисона была отозвана еще в декабре 2020 года после обвинений молодого человека в нападениях, однако впоследствии разрешение вернули.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyada silah almaq qaydaları sərtləşdirilir

Экслюзивные новости

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi