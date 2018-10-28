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    В Бразилии начался второй тур президентских выборов

    © REUTERS / Sergio Moraes

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Тысячи избирательных участков открылись сегодня рано утром в Бразилии в рамках второго тура выборов президента страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Всего право голоса имеют 147,3 миллиона человек. Причем голосование обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф за неявку является символическим — порядка одного доллара. 

    Первый тур выборов прошел 7 октября. Тогда победитель определен не был, а во второй тур по итогам подсчета голосов вышли два претендента — ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. Первый набрал 46%, второй — 29,3%.

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