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В Боливии умер военный, расстрелявший Че Гевару

В Боливии умер военный, расстрелявший Че Гевару Боливийский отставной военный Марио Теран Саласар, который 9 октября 1967 года убил кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, умер в четверг в городе Санта-Крус в центральной части южноамериканской республики.
Другие страны
11 марта 2022 г. 09:48
В Боливии умер военный, расстрелявший Че Гевару

Боливийский отставной военный Марио Теран Саласар, который 9 октября 1967 года убил кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, умер в четверг в городе Санта-Крус в центральной части южноамериканской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал teleSUR.

Отмечается, что ранее он был госпитализирован из-за болезни легких, которая развивалась в течение нескольких лет. Известие о смерти 80-летнего Саласара подтвердил генерал в отставке Гэри Прадо, руководивший операцией по захвату Че Гевары.

Эрнесто Че Гевара родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио, был ближайшим соратником Фиделя Кастро (1926-2016) и одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В 1967 году в результате совместной спецоперации боливийских военнослужащих и сотрудников ЦРУ Че Гевара был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где он с группой партизан пытался организовать революционное движение. Долгое время место захоронения держалось в тайне, лишь в 1997 году антропологи обнаружили возле селения Вальегранде в центре республики останки революционера и его боевых товарищей. Из Боливии их доставили на Кубу и предали земле в Санта-Кларе.

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Версия на азербайджанском языке Çe Gevaranı güllələyən hərbçi ölüb

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