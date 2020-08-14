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В Боливии подписали закон о переносе выборов

В Боливии подписали закон о переносе выборов Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес в четверг подписала одобренный парламентом закон, закрепляющий перенос президентских и парламентских выборов на 18 октября.
Другие страны
14 августа 2020 г. 02:39
В Боливии подписали закон о переносе выборов

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес в четверг подписала одобренный парламентом закон, закрепляющий перенос президентских и парламентских выборов на 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Согласно закону, 18 октября становится окончательной датой голосования, которое больше не может быть перенесено. Документ также предполагает уголовную ответственность для тех, кто может попытаться отложить выборы.

Экс-президент Боливии Эво Моралес, ушедший с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, приветствовал принятие документа. "Законодательная ассамблея приняла закон, фиксирующий проведение выборов в Боливии в определенный срок, который не может быть продлен, и защищающий от возможных уловок международными гарантиями, а главное - он предотвращает новые кровопролития", - написал Моралес в Twitter.

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