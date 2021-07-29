В Болгарии сообщили о десяти тысячах смертей из-за ошибки при вакцинации

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране десяти тысяч жизней.
Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни.
По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80 процентов умерших были пожилыми.
"Эти жизни могли быть спасены", — добавил он.
Другими ошибками министр назвал плохую логистику.