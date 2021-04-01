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В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса

В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса Бургомистр добавил, что с 8 апреля в Берлине "в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим, это означает, что они будут открыты не для всех"
Другие страны
1 апреля 2021 г. 17:17
В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса

Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер.

"Я знаю, что для многих это станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте", - сказал Мюллер, комментируя решение сената города.

Он добавил, что на время пасхальных праздников берлинцам будет разрешено встречаться днем, когда комендантский час не действует, в формате "члены двух домохозяйств - максимум пять человек". Однако с 6 апреля это правило будет изменено: встречи будут ограничены "членами одного домохозяйства плюс один человек", сказал Мюллер.

Бургомистр добавил, что с 8 апреля в Берлине "в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим, это означает, что они будут открыты не для всех". Речь о том, что детсады будут работать в режиме продленного дня для детей родителей, которые выполняют социально важную работу - медиков, полицейских, пожарных и т.д.

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