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В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения

В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения Президент США Джо Байден намерен отметить день рождения в кругу семьи в воскресенье, 20 ноября.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 04:49
В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения

Президент США Джо Байден намерен отметить день рождения в кругу семьи в воскресенье, 20 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщилана регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Первая леди займется приготовлениями позднего завтрака для президента в воскресенье, чтобы отметить его день рождения с семьей. Обычно они празднуют его в среду перед Днем благодарения. Но, поскольку его семья будет здесь в выходные, у него будет возможность отметить непосредственно в день рождения", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Байдену 20 ноября исполнится 80 лет. День благодарения в этом году отмечают в США 24 ноября.

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