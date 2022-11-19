В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения

Президент США Джо Байден намерен отметить день рождения в кругу семьи в воскресенье, 20 ноября.

Президент США Джо Байден намерен отметить день рождения в кругу семьи в воскресенье, 20 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщилана регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Первая леди займется приготовлениями позднего завтрака для президента в воскресенье, чтобы отметить его день рождения с семьей. Обычно они празднуют его в среду перед Днем благодарения. Но, поскольку его семья будет здесь в выходные, у него будет возможность отметить непосредственно в день рождения", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Байдену 20 ноября исполнится 80 лет. День благодарения в этом году отмечают в США 24 ноября.