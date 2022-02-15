В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона

Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре свои дипломатические контакты с Россией и Украиной.

Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре свои дипломатические контакты с Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Белый дом.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Оба лидера обсудили свои дипломатические контакты с Украиной и Россией", - сказано в сообщении.

"Они также рассмотрели продолжающиеся усилия в сфере дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границе с Украиной и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает Белый дом.