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В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона

В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре свои дипломатические контакты с Россией и Украиной.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 01:55
В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона

Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре свои дипломатические контакты с Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Белый дом.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Оба лидера обсудили свои дипломатические контакты с Украиной и Россией", - сказано в сообщении.

"Они также рассмотрели продолжающиеся усилия в сфере дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границе с Украиной и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает Белый дом.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev Bayden və Conson arasındakı danışığın təfərrüatını açıqlayıb

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