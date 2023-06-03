В Белом доме обсудят подготовку пилотов ВСУ к применению F-16

Президент США Джо Байден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече в Белом доме 5 июня обсудят, в частности, подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече в Белом доме 5 июня обсудят, в частности, подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Фредериксен обсудят "непоколебимую поддержку Украины". "И, я полагаю, наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16, будут одной из тем разговора", - сообщила Жан-Пьер.

"У лидеров широкая повестка для обсуждения в понедельник. Они проведут обзор наших усилий как союзников по НАТО и близких партнеров по укреплению трансатлантической безопасности и обеспечению экономического процветания", - отметила она.

На прошлой неделе Жан-Пьер сообщила, что Байден примет Фредериксен в Белом доме 5 июня. Как она тогда уточнила, лидеры обсудят вопросы, касающиеся укрепления "трансатлантической безопасности" и поддержки Украины.