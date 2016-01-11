​В Бельгии раскрыта сеть по незаконной переправке мигрантов в Великобританию

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бельгийскими правоохранительными органами пресечена деятельность международной преступной организации, осуществлявшей переправку нелегальных мигрантов в Великобритании через Бельгию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным прокуратуры бельгийской провинции Восточная Фландрия, всего за время действия криминальной организации в Великобританию были переправлены свыше трех тысяч человек. Нелегальных мигрантов перевозили в кузовах дальнобойных грузовиков - по 20 человек в день по цене две тысячи евро с нелегала.

В рамках расследования задержаны десять подозреваемых в организации переправки мигрантов, в том числе двое предполагаемых руководителей криминальной сети. Следствие полагает также, что дальнобойщики, перевозившие нелегалов, были в курсе преступного бизнеса и делали это за отдельную плату.