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    ​В Бельгии раскрыта сеть по незаконной переправке мигрантов в Великобританию

    Всего за время действия криминальной организации в Великобританию были переправлены свыше трех тысяч человек

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бельгийскими правоохранительными органами пресечена деятельность международной преступной организации, осуществлявшей переправку нелегальных мигрантов в Великобритании через Бельгию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным прокуратуры бельгийской провинции Восточная Фландрия, всего за время действия криминальной организации в Великобританию были переправлены свыше трех тысяч человек. Нелегальных мигрантов перевозили в кузовах дальнобойных грузовиков - по 20 человек в день по цене две тысячи евро с нелегала.

    В рамках расследования задержаны десять подозреваемых в организации переправки мигрантов, в том числе двое предполагаемых руководителей криминальной сети. Следствие полагает также, что дальнобойщики, перевозившие нелегалов, были в курсе преступного бизнеса и делали это за отдельную плату.

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