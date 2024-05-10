Нетаньяху: Израиль уничтожил 20 из 24 батальонов ХАМАС

Израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, с таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Merit Street Media.

"Нам удалось уничтожить около 20 батальонов из 24 террористических батальонов ХАМАС. Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить", - сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху также отметил, что Израиль "столкнется с очень сильным сопротивлением" в ходе операции в Рафахе, но выразил уверенность, что израильские военные его преодолеют.