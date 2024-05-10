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Нетаньяху: Израиль уничтожил 20 из 24 батальонов ХАМАС

Нетаньяху: Израиль уничтожил 20 из 24 батальонов ХАМАС Израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
10 мая 2024 г. 05:17
Нетаньяху: Израиль уничтожил 20 из 24 батальонов ХАМАС

Израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, с таким утверждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Merit Street Media.

"Нам удалось уничтожить около 20 батальонов из 24 террористических батальонов ХАМАС. Нам осталось уничтожить еще 4 в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить", - сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху также отметил, что Израиль "столкнется с очень сильным сопротивлением" в ходе операции в Рафахе, но выразил уверенность, что израильские военные его преодолеют.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: HƏMAS-ın 24 batalyonundan 20-si zərərsizləşdirilib

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