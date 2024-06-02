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ХАМАС и Израиль призвали достичь договора на изложенной Байденом основе

ХАМАС и Израиль призвали достичь договора на изложенной Байденом основе Египет, США и Катар обратились к конфликтующим сторонам с призывом "завершить соглашение на принципах, представленных президентом США".
Другие страны
2 июня 2024 г. 01:22
ХАМАС и Израиль призвали достичь договора на изложенной Байденом основе

Египет, США и Катар обратились к конфликтующим сторонам с призывом "завершить соглашение на принципах, представленных президентом США".

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении трех государств, которое процитировал телеканал Al Hadath.

Три страны, выступающие посредниками на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, призвали стороны конфликта прийти к соглашению по урегулированию в секторе на основах, изложенных в выступлении американского президента Джо Байдена. По убеждению посредников эти принципы "представляют собой дорожную карту для достижения постоянного прекращения огня в Газе и урегулирования кризиса".

В заявлении отмечается, что высказанные Байденом основы "принесут пользу и жителям Газы, и удерживаемым в секторе заложникам".

Напомним, что 31 мая Байден призвал Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с ХАМАС, а не преследовать "неопределенную цель полной победы". Он представил детали обсуждаемой Израилем и ХАМАС сделки из нескольких этапов, предусматривающей возможность полного прекращения огня.

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