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Премьер Италии подтвердила участие Украины в саммите G7

Премьер Италии подтвердила участие Украины в саммите G7 Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие Украины и еще 15 дополнительно приглашенных стран и международных организаций в саммите стран Группы семи (G7) в середине июня.
Другие страны
2 июня 2024 г. 00:39
Премьер Италии подтвердила участие Украины в саммите G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие Украины и еще 15 дополнительно приглашенных стран и международных организаций в саммите стран Группы семи (G7) в середине июня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, по информации агентства, Мелони подтвердила присутствие на нем украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее премьер объявила о том, что впервые в саммите G7 примет участие Папа Римский Франциск. Предполагается его присутствие на сессии, посвященной искусственному разуму.

Среди подтвержденных участников, помимо лидеров "семерки", пресс-служба премьера Италии называла президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. Кроме того, о намерении участвовать в саммите сообщил ранее президент Аргентины Хавьер Милей. СМИ сообщали также о приглашении на мероприятие Индии, Бразилии и ЮАР. Однако уровень их участия пока не известен.

Саммит Группы семи пройдет на закрытом курорте под городом Бари (область Апулия) с 13 по 15 июня.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın baş naziri Ukraynanın G7 sammitində iştirakını təsdiqləyib

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