Премьер Италии подтвердила участие Украины в саммите G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие Украины и еще 15 дополнительно приглашенных стран и международных организаций в саммите стран Группы семи (G7) в середине июня.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие Украины и еще 15 дополнительно приглашенных стран и международных организаций в саммите стран Группы семи (G7) в середине июня.

Как передает Report , об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, по информации агентства, Мелони подтвердила присутствие на нем украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее премьер объявила о том, что впервые в саммите G7 примет участие Папа Римский Франциск. Предполагается его присутствие на сессии, посвященной искусственному разуму.

Среди подтвержденных участников, помимо лидеров "семерки", пресс-служба премьера Италии называла президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. Кроме того, о намерении участвовать в саммите сообщил ранее президент Аргентины Хавьер Милей. СМИ сообщали также о приглашении на мероприятие Индии, Бразилии и ЮАР. Однако уровень их участия пока не известен.

Саммит Группы семи пройдет на закрытом курорте под городом Бари (область Апулия) с 13 по 15 июня.