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    В Башкирии девять человек погибли при пожаре в частном доме

    На месте работают следователи СК, выясняются причины пожара

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в частном доме в Бирском районе Башкирии.

    Как передает Report, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова.

    По ее данным, пожар в одной из деревень Бирского района произошел в ночь на понедельник, сгорел частный дом.

    "Погибла семья из девяти человек, среди них пятеро несовершеннолетних детей", — сообщила Мавлютова.

    Она отметила, что на месте работают следователи СК, выясняются причины пожара.

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