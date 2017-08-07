В Башкирии девять человек погибли при пожаре в частном доме

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в частном доме в Бирском районе Башкирии.

Как передает Report, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова.

По ее данным, пожар в одной из деревень Бирского района произошел в ночь на понедельник, сгорел частный дом.

"Погибла семья из девяти человек, среди них пятеро несовершеннолетних детей", — сообщила Мавлютова.

Она отметила, что на месте работают следователи СК, выясняются причины пожара.