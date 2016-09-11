В Бангладеш ликвидировали боевика и задержали подозреваемых в экстремизме

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Бангладеш ликвидировала предполагаемого боевика в ходе спецоперации в столице страны Дакке, три женщины, подозреваемые в экстремизме, задержаны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции.

Как отметил представитель полиции Сахабуддин Куреши, в ходе рейда на убежище боевиков, три женщины, подозреваемые в экстремизме, оказали сопротивление полиции и получили ранения. Также сообщается, что были ранены пять сотрудников полиции.

В Бангладеш в начале июля произошли два крупных теракта. Вечером 1 июля террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки, убив 20 заложников, в том числе 17 иностранцев, а также двоих полицейских.

Спустя менее недели террористы напали на полицейских, обеспечивающих охрану на массовой молитве по случаю окончания месяца рамадан. Погибли двое полицейских и пришедшая на молитву женщина. В результате обоих терактов были задержаны участвовавшие в нападениях террористы.