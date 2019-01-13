В Австрии из-за лавины погибли трое лыжников из Германии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Трое лыжников из Германии погибли в лавине в Австрии, четвертый мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье баварская газета Merkur со ссылкой на полицию.

Четверо лыжников находились в субботу в горах, они пытались проехать ранее закрытую из-за угрозы схода лавины трассу. Вечером супруга одного из мужчин обратилась в полицию из-за того, что связь с группой пропала. Полиция смогла по мобильным телефонам определить местонахождение людей. Спасатели обнаружили тела трех граждан ФРГ 32, 36 и 57 лет. В розыске - еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены в ночь на воскресенье из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

В полиции указали, что погибшая группа имела при себе все необходимое оборудование для чрезвычайной ситуации. Они были сметены лавиной, на их телах есть многочисленные ранения, смерть последовала от асфиксии.

Ранее мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум девяти человек.