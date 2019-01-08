Не менее девяти человек погибли в результате мощных снегопадов в Баварии и Австрии - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум девяти человек и, как ожидается, будут продолжаться в течение всей текущей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник вечером газета Bild.

В Австрии был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Местные власти опасаются схода сильнейшей лавины и катастрофы, подобной той, которая произошла около 20 лет назад в Гальтюре, когда в феврале 1999 года снежные массы накрыли целую коммуну и привели к гибели 31 человека. "Насколько я знаю, в истории Хохкара такого еще никогда не бывало", - приводят СМИ слова бургомистра Фридриха Фарнбергера.

Не менее драматична ситуация и в Баварских Альпах. В районе Мисбах объявлен режим ЧС. Причем эксперты прогнозируют, что снегопад будет продолжаться там всю неделю. Толщина нового снега может составить около 2 м, что грозит привести к обрушению некоторых зданий.

***21:54

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли за последние несколько дней в результате обильного снегопада в австрийских федеральных землях Форарльберг и Зальцбург, еще один человек стал жертвой непогоды в немецкой федеральной земле Бавария.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Standard.

Как пишет издание, три человека, в том числе граждане Германии и Швейцарии, оказались засыпаны снегом и погибли в горнолыжных регионах Форарльберга. Еще три человека, в том числе выходец из Словении, погибли в Зальцбурге. Один горнолыжник стал жертвой обильного снегопада в немецкой Баварии.

Сообщается, что четвертый уровень лавинной опасности все еще сохраняется в некоторых регионах Австрии, в том числе в Тироле и в Форарльберге. Также отмечается, что вследствие непогоды прекратил работу горнолыжный курорт Хохкар.

***20:54

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Австрии три лыжника погибли, а четверо пропали без вести после того, как сильный снегопад погрузил большую часть страны в хаос.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает France24.

Два немецких лыжника погибли в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга, а лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга, сообщили спасательные службы. Четверо туристов на снегоступах числятся пропавшими без вести в Зальцбургском регионе.

С середины прошлой недели в центре и на севере Австрии выпало до 1,5 метров снега, а в горах вокруг Зальцбурга - до трех метров снега.

Около 2000 человек, включая туристов, оказались отрезанными от мира в деревнях долины Зельцталь в Штирии.