В Австралии одобрили вакцину от коронавируса для детей с 5 лет

Государственное Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии разрешило прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Государственное Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии разрешило прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте регулятора.

"Как и для других возрастных групп, вакцину детям в возрасте 5-11 лет следует назначать двумя дозами с интервалом не менее 3 недель. Однако детям в возрасте 5-11 лет назначают дозу ниже (10 мкг) той, что применяется для лиц в возрасте 12 лет и старше (30 мкг)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при принятии решения об одобрении были рассмотрены данные клинических испытаний, проведенных в США, Финляндии, Польше и Испании. Исследование показало эффективность препарата - иммунный ответ у детей был аналогичен тому, который наблюдался в более старших возрастных группах.