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В Австралии обсуждают вопрос введения ограничений из-за ситуации с COVID-19

В Австралии обсуждают вопрос введения ограничений из-за ситуации с COVID-19 В Австралии вновь вступают в действие ограничения из-за рекордных показателей заболеваемости коронавирусом, вызванных распространением штамма COVID-19 "омикрон".
Другие страны
23 декабря 2021 г. 13:49
В Австралии обсуждают вопрос введения ограничений из-за ситуации с COVID-19

В Австралии вновь вступают в действие ограничения из-за рекордных показателей заболеваемости коронавирусом, вызванных распространением штамма COVID-19 "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили австралийские власти.

Премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перроттет ранее настаивал на реализации плана по отмене ограничений, как только уровень вакцинации в стране достигнет определенного уровня. Кроме того, он выступал против обязательного ношения масок в помещениях, отмечая при этом, что настало время научиться сосуществовать с COVID-19.

В штате Западная Австралия, где выявляют сравнительно небольшое число случаев коронавируса, распорядились закрыть ночные клубы и запретили проведение крупных общественных мероприятий.

В Австралии за сутки выявили более 8,2 тыс. заражений COVID-19, что является максимальным показателем с начала пандемии. Днем ранее число выявленных за сутки случаев коронавируса составило 5,6 тыс., большая часть заражений пришлась на штаты Новый Южный Уэльс и Виктория.

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