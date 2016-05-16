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    ​В Аргентине вооруженные бандиты ограбили племянника Папы Римского

    Преступники отобрали ценные вещи у мужчины

    Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Племянник Папы Римского Франциска Хосе Игнасио Бергольо подвергся бандитскому нападению неподалеку от столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

    Как передает Report, по данным аргентинского издания Clarin, двое бандитов напали на Хосе Брегольо – сына сестры Папы Римского Франциска, когда он ехал на своем автомобиле по агломерации Большой Буэнос-Айрес, между Сан-Фернандо и Сан-Исидоро.

    "Они наставили на меня пистолет и подсели в машину, угрожая, что если я не сделаю то, что они говорят, то ударят меня ножом", – приводит издание слова пострадавшего.

    Бандиты заставили Хосе Бреголье проехать десять кварталов, а затем отобрали у него все ценные вещи: телефон, деньги, которые были собраны в качестве пожертвований для благотворительной организации, и даже одежду.

    Пострадавший сообщил об инциденте в полицию Сан-Фернандо. Сотрудники правоохранительных органов запросили данные камер наблюдения в администрации районов Сан-Фернандо и Сан-Исидоро, надеясь обнаружить бандитов. Однако пока прогресс в расследовании нападения был незначительным.

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