В Англии разбился частный самолет, четыре человека погибли - ВИДЕО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Великобритании частный самолет бизнес-класса разбился при посадке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. Все четыре человека на борту погибли.

Самолет Embraer Phenom 300 пытался приземлиться в аэропорту Блэкбуш, в 65 километрах от Лондона.

Рядом с концом взлетно-посадочной полосы проходил аукцион автомобилей. Самолет упал на автомобили и взорвался. Несколько автомобилей сгорели.

Полиция расследует причины крушения.