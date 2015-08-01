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    В Англии разбился частный самолет, четыре человека погибли - ВИДЕО

    Самолет Embraer Phenom 300 пытался приземлиться в аэропорту Блэкбуш, в 65 километрах от Лондона

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Великобритании частный самолет бизнес-класса разбился при посадке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. Все четыре человека на борту погибли.

    Самолет Embraer Phenom 300 пытался приземлиться в аэропорту Блэкбуш, в 65 километрах от Лондона.

    Рядом с концом взлетно-посадочной полосы проходил аукцион автомобилей. Самолет упал на автомобили и взорвался. Несколько автомобилей сгорели.

    Полиция расследует причины крушения.

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