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    В американском штате Оклахома произошел пожар на нефтяной вышке

    Огнем повреждены 20 грузовиков и оборудование для добычи нефти, возгорание локализовано

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Возгорание на нефтяной вышке произошло в среду в юго-западной части американского штата Оклахома. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Вышка, принадлежащая американской компании Continental Resources, находится примерно в 10 км к востоку от города Чикашей. Пожарным уже удалось локализовать возгорание.

    По предварительным данным, огнем повреждены 20 грузовиков и оборудование для добычи нефти. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара пока неизвестна. Столб густого черного дыма виден за несколько километров от места происшествия.

    Из-за инцидента были перекрыты несколько близлежащих автодорог.

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