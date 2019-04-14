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В Алеппо число жертв минометного обстрела увеличилось до 11 человек

​В Алеппо число жертв минометного обстрела увеличилось до 11 человек

Число жертв минометного обстрела сирийского Алеппо со стороны террористических группировок достигло 11.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета al-Watan со ссылкой на руководство полиции города.

Ранее государственное телевидение сообщило о шести жертвах в результате этого обстрела.

"Число жертв минометного обстрела террористами улицы Нил и района аль-Халидия в Алеппо возросло до 11. Одна из ракет упала на Народном рынке", - цитирует газета источник в полиции. По его данным, число раненых составило 11 человек.

Отряды боевиков, засевшие в районах Рашидин-4 и Рашидин-5 на западной окраине города, регулярно обстреливают жилые кварталы Алеппо самодельными ракетами и из минометов. Также поступают сообщения о работе снайпера в районе спального квартала аз-Захра, который ведет прицельный огонь по военным и гражданским лицам.

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