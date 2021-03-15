В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 030 794, увеличившись за последние четверо суток на 38 750.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 030 794, увеличившись за последние четверо суток на 38 750.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедший период выросло на 1 010, до 107 625. Выздоровели более 3,6 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР (1 529 420 и 51 326 соответственно). В Египте зафиксировано 11 256 летальных исходов, отмечено 190 280 случаев заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8 718 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (175 467 и 2 550 соответственно), Нигерия (160 567 и 2 013) и Кения (113 236 и 1 913).