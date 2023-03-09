В афганской провинции Балх произошел взрыв, погиб губернатор

Взрыв прогремел в четверг в провинции Балх на севере Афганистана.

Взрыв прогремел в четверг в провинции Балх на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Tolo News.

Представитель местной службы безопасности сообщил о том, что в результате инцидента погиб губернатор провинции. Отмечается, что взрыв произошел внутри офиса местной администрации во время совещания. Информации о других погибших и пострадавших пока не приводится.

Катарский телеканал Al Jazeera проинформировал в четверг, что в результате взрыва есть убитые и раненые, их точное число неизвестно.