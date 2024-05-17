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СМИ: Южная Корея и США отработают на учениях ядерный удар по КНДР

СМИ: Южная Корея и США отработают на учениях ядерный удар по КНДР Вооруженные силы Республики Корея и США на учениях Ulchi Freedom Shield будут отрабатывать сценарий применения ядерного оружия против КНДР.
Другие страны
17 мая 2024 г. 08:03
СМИ: Южная Корея и США отработают на учениях ядерный удар по КНДР

Вооруженные силы Республики Корея и США на учениях Ulchi Freedom Shield будут отрабатывать сценарий применения ядерного оружия против КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Предстоящие в августе масштабные учения Ulchi Freedom Shield уже называют "тренировкой ядерного удара" из-за сложившейся ситуации и их характера", - говорится в материале. ЦТАК предупреждает, что эти маневры подразумевают развертывание "передового военного оборудования, включая стратегические средства", и призваны "полностью реализовать финальный этап планов ядерной войны".

"Эти учения доказывают, что назойливые высказывания США об "отсутствии враждебных намерений" - это всего лишь лицемерный обман", - говорится в комментарии. "Ситуация, при которой невозможно предсказать, когда и как учения по "ядерному удару", нацеленные против нашей республики и запланированные у нашей южной границы, перерастут в настоящие боевые действия, показывает, что верить можно только собственной подавляющей силе, а не словам врага", - отметило агентство.

Если США "вместе с приспешниками захотят испытать волю и силу" КНДР с помощью провокаций, то им следует сначала задуматься о "катастрофических последствиях", говорится в материале. "Есть или нет у США враждебных намерений по отношению к нам, мы определим по действиям, а не заявлениям", - заключило ЦТАК.

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